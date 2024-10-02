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Инсайдер НХЛ назвал предварительную сумму потолка зарплат в лиге с сезона-2025/2026

Инсайдер НХЛ Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х назвал главные итоги заседания Совета управляющих лиги.

Переговоры о новом коллективном соглашении с ассоциацией игроков НХЛ начнутся в начале 2025 года;

Предварительная сумма потолка зарплат с сезона-2025/2026 составит $ 92,5 млн;

Сокращение предсезонной подготовки и увеличение сроков регулярного сезона включены в список вопросов, о которых следует подумать в следующем коллективном соглашении.

Напомним, потолок зарплат в сезоне-2024/2025 составляет $ 88 млн.

4 октября 2024 года стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года.