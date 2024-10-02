Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нестриженных не берём». Ветеран «Сибири» рассказал о приглашении от Чернышёва в «Динамо»

«Нестриженных не берём». Ветеран «Сибири» рассказал о приглашении от Чернышёва в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Сибири» и «Динамо» Виталий Стаин рассказал о приглашении в стан бело-голубых от главного тренера москвичей Аркадия Чернышёва.

«Аркадий Иванович меня увидел, где-то я ему понравился. Он был главным тренером сборной, московского «Динамо». Были сборы в Москве, мы там жили на динамовском стадионе. Рядом были столовая и парикмахерская. Я из столовой шёл в парикмахерскую, спускается вниз Аркадий Иванович и спрашивает, хочу ли я играть в московском «Динамо». Я ответил, что да, на что он сказал: «Жди приглашения, иди постригайся, нестриженных в «Динамо» не берём», — сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Виталий Стаин — трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР, заслуженный тренер БССР, мастер спорта СССР.

Полную версию интервью с Виталием Стаиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 октября, в 10:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android