«Нестриженных не берём». Ветеран «Сибири» рассказал о приглашении от Чернышёва в «Динамо»

Ветеран «Сибири» и «Динамо» Виталий Стаин рассказал о приглашении в стан бело-голубых от главного тренера москвичей Аркадия Чернышёва.

«Аркадий Иванович меня увидел, где-то я ему понравился. Он был главным тренером сборной, московского «Динамо». Были сборы в Москве, мы там жили на динамовском стадионе. Рядом были столовая и парикмахерская. Я из столовой шёл в парикмахерскую, спускается вниз Аркадий Иванович и спрашивает, хочу ли я играть в московском «Динамо». Я ответил, что да, на что он сказал: «Жди приглашения, иди постригайся, нестриженных в «Динамо» не берём», — сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Виталий Стаин — трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР, заслуженный тренер БССР, мастер спорта СССР.

Полную версию интервью с Виталием Стаиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 октября, в 10:00 мск.