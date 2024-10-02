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«Это наша цель №1, всё начинается с Кирилла». Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова

«Это наша цель №1, всё начинается с Кирилла». Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд рассказал о желании продлить контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Следующее 1 июля будет как Рождество. У нас будут деньги, у нас будут ресурсы, чтобы сделать то, что нам нужно. Мы с нетерпением ждём этого.

Продление контракта с Капризовым — цель №1 для нас. Чего он хочет? Он хочет победить. Поэтому мы должны доказать не только ему, но и другим, что мы тоже хотим победить. И мы привыкли побеждать. Собираемся вернуться к победным временам. Мы получим команду, которая постоянно играет в плей-офф, но всё начинается с Кирилла. Он будет в центре того, что мы собираемся сделать. Планируем продлить с ним контракт.

Я вам скажу, что никто не предложит больше денег, чем мы. Так что всё, что нам нужно сделать, это доказать ему, что мы хотим победить», — приводит слова Леопольда The Athletic.

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