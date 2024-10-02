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Артемий Панарин вновь не смог доиграть матч «Рейнджерс» из-за повреждения

Артемий Панарин вновь не смог доиграть матч «Рейнджерс» из-за повреждения
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вновь не смог доиграть матч из-за повреждения.

Как сообщает Sportsnet, Панарин покинул встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в первом периоде из-за травмы нижней части тела. После игры тренер «синерубашечников» Питер Лавиолетт сообщил журналистам, что Панарин проходит обследование.

Напомним, это уже второй матч предсезонки, который Панарин не смог закончить. В ночь на 25 сентября россиянин из-за повреждения не сумел доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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