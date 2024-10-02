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Ветеран «Сибири» — об отказе Тарасову перейти в ЦСКА: расстроился, поругал даже меня

Ветеран «Сибири» — об отказе Тарасову перейти в ЦСКА: расстроился, поругал даже меня
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Ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин рассказал об отказе главному тренеру ЦСКА Анатолию Тарасову перейти в армейский клуб.

«Тогда Тарасов звал в ЦСКА, в 1957 году после проигранного шведам домашнего чемпионата мира Чернышёва сняли, назначили Тарасова тренером сборной. Он в июле организовал сборы, собрал наиболее талантливых молодых игроков. По окончании сборов я даже попал в четвёртое звено сборной СССР. В тот период он приглашал к себе, но я ему сказал, что дал слово Чернышёву о переходе в «Динамо», и поблагодарил за приглашение. «Никогда «Динамо» не займёт первое место, всегда будет болтаться вторым или третьим», — сказал он мне. В общем, расстроился он, поругал даже меня», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию интервью с Виталием Стаиным читайте на «Чемпионате»:
«Не перешёл в ЦСКА, Тарасов закрыл дорогу в сборную». Истории ветерана «Сибири» и «Динамо»
Эксклюзив
«Не перешёл в ЦСКА, Тарасов закрыл дорогу в сборную». Истории ветерана «Сибири» и «Динамо»
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