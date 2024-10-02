«Так говорить неправильно». Якушев — о словах Буцаева про хоккеистов «Барыса»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил разгромное поражение «Барыса» (1:10) и прокомментировал слова главного тренера казахстанского клуба Вячеслава Буцаева о своих хоккеистах.

«Торпедо» при Ларионове придерживается атакующего, комбинационного хоккея. В чём-то они похожи на «Спартак». Неудивительно, что против «Барыса» команда сыграла именно так. Сопернику было сложно противопоставить что-то такой яркой игре. Хотя счёт немножко удивил. Объясняю его тем, что Буцаев только приступил к работе, ещё не успел передать команде свои идеи, сыгранности пока нет.

Слова Буцаева о своих хоккеистах? Это эмоции, он парень взрывной. Но так говорить всё-таки неправильно, тем более это не соответствует действительности. Состав у «Барыса» неплохой, есть хорошие легионеры. И обиды обязательно какие-то появятся. С другой стороны, это может завести их, заставить злиться на самих себя», — цитирует Якушева «ВсеПроСпорт».

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.