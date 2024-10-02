«Шансы были, но Тарасов перешёл дорогу». Стаин — о том, почему не попал в сборную СССР

Ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин рассказал, почему не попал в сборную СССР.

«В тот период в московском «Динамо» у меня был хороший результат, ЦСКА два раза обыграли – 15:4 и 4:2, когда я две шайбы забросил. В принципе, я тогда вышел на солидный уровень, играл за вторую сборную. Думал, что в расширенный состав на первую поездку в Канаду я попаду. Но там перекрыл всё Тарасов. Чернышёв же считал, что хоккеистам из «Динамо» не надо помогать, они должны сами показать свой уровень. Условно, Стаин должен быть выше Старшинова или Якушева. Тогда центральных нападающих было достаточно, конкуренция была высокой, но, мне кажется, шансы у меня были, но Тарасов перешёл дорогу», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.