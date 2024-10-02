Ветеран «Динамо» Стаин — о причинах ухода из клуба: попасть в сборную шансов не было

Ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин рассказал о причинах ухода из стана бело-голубых.

«Я почувствовал, что не могу попасть уже в первую сборную. Хотя ради этого переезжал в том числе. Сентюрин тогда приехал в Москву, предложил мне стать главным тренером «Сибири», мне было тогда 28 лет. Аркадий Иванович приехал с чемпионата мира, его там спросили болельщики, уезжает Стаин или нет в Новосибирск. Я ему сказал, что да, появилось предложение, предложили стать главным тренером. Он разозлился на Сентюрина и предложил мне молодёжную команду «Динамо» тренировать, параллельно играя за основу. Я спросил у него, возможно ли попасть в сборную. Он ответил, что идёт омоложение уже. В 28 лет попасть в первую сборную в тот период шансов не было. Омоложение коснулось тогда не только хоккея, но и всех других видов спорта.

Я подумал, что сборной нет, я трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР, зарплата так и остаётся, в Новосибирске даже она повыше была из-за того, что был главным тренером.

Чернышёв даже после отъезда Тихонова в Ригу предлагал стать вторым тренером «Динамо», но я от него отказался. Не знаю, правильно ли поступил», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.