Ветеран «Сибири» Стаин: работать в Новосибирске всегда было сложно, нигде такого не было

Ветеран «Сибири» и «Динамо» Виталий Стаин рассказал о работе в Новосибирске. Специалист начал работу с сибирским клубом в 1967 году.

«Приехал в Новосибирск, здесь было всё непросто. Самое сложное всегда было работать в Новосибирске: не за рубежом, не в Минске, не в других командах. Нигде не было проблем, но в Новосибирске было очень сложно. Я рассчитывал, что будет по-другому: свой город, меня все знают. Не знаю, может быть, зависть какая-то, но работать здесь было очень сложно. На старости лет здесь чувствую себя нормально, но в тот период – нет.

Многие считали, что перегибаю палку. Когда приехал из Москвы, увидел большую группу молодёжи, которая по таланту была великолепной. Гутов, Углов, Самохвалов, Митраков, Перегоедов – могу перечислять их сколько угодно. Там большая плеяда молодых ребят. Много игроков тогда перешло, с которыми я играл ещё. По существу, мне надо было тренировать ребят, с которыми я вместе вырос. Как они меня воспримут в качестве главного тренера, было проблемой. Я их собрал и сказал, что если они будут поддерживать должный уровень, то проблем не будет абсолютно, параллельно с этим помогал воспитывать молодёжь. Но в итоге мне пришлось расстаться с ними: Шмелёвым, Золотухиным, Радаевым, Судоплатовым. У меня тогда самая молодая команда была, 9-10-е места занимали. Но с этими ребятами мне пришлось расставаться. Я шёл во время работы на радикальные меры. Во-первых, изменили клуб, организовали систему, летний период подготовки. Этой организацией мы добились приличного результата.

Не знаю, как я в тот период выдержал, но у меня была чёткая цель. Пробовать с ребятами, с которыми я играл, было тяжело. Одни выпивали, честно говоря, прилично, другие не особо стремились двигаться дальше. Мне хотелось поднять команду на более высокий уровень. Мы даже дома обыгрывали московские команды, были конкурентоспособными в тот период. В юношеских и молодёжных сборных играло много наших игроков», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.