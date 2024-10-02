«Даже обыграли СССР тогда». Ветеран «Сибири» Стаин — о периоде работы в Польше в 1970-х

Ветеран «Сибири» и «Динамо» Виталий Стаин рассказал о периоде работы в Польше. Специалист работал в клубе «Подхале» с 1974 по 1976 год.

«В спорткомитет пришло предложение из Польши, мне предложили возглавить там клуб, чемпион страны, вроде место нормальное, курортное место, среднегорье. Контракты тогда не заключались, все деньги шли Совинтерспорту. В тот период я работал в Ярославле, из «Сибири» мне пришлось уйти, там разные ситуации были.

В Польше из моей команды девять человек играли за сборную. Там ребята были великолепные, выносливые, в среднегорье росли, молодёжная команда была великолепная. Поляки тогда даже обыграли Советский Союз, но заняли последнее место. Приехали довольные: «Обыграли СССР!» Наши недооценили тогда», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.