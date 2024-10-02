Стаин — о работе в Югославии: мне говорили: «Бомбить же будут, собирайся и улетай»

Ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин рассказал о работе в Югославии в период гражданской войны. Специалист был главным тренером «Црвены Звезды» в 1989—1993 годах.

«Там ситуация такая была: президент федерации сказал: «Виталий, мы хотим оставить тебя в Югославии, поможем с жильём, послали письмо, чтобы тебе присвоили двойное гражданство и ты работал тренером сборной». Меня заместитель посла вызвал:

— Ты с семьёй?

— Да, с семьёй.

— Бомбить же будут Югославию, ты чего собрался делать? Собирайся и улетай к чёртовой матери.

Я уехал, а через пять-шесть месяцев бомбили как раз.

Ситуация сложная была, когда работал, и финансовые условия были не очень. Сама обстановка была очень сложной. Югославия всегда была зажата со всех сторон. Когда в первые годы работал, очень много было и словенских, и хорватских команд. Чемпионат был сложный.

Были ли какие-то ситуации, связанные с конфликтами по национальному признаку? Когда с хорватами играли, всегда думал, чтобы там не подрались. Даже ситуация была, когда с молодёжной командой выезжал куда-то. Родители ехали с нами. Играли в Загребе, заканчивается матч – начинается драка. Я не увидел, там скамейка была с другой стороны. Ко мне бегут родители и кричат: «Виталий, там драка, наши сражаются с этими…» Я кое-как их разнял, взял клюшку даже, родители выскочили. Потом в домике железном, там раздевалка была, говорю ребятам: «Быстрее, не переодевайтесь, коньки снимите, вещи возьмите и в автобус». В автобус погрузились, а там с улицы камнями засаживали, такая ситуация была.

Внутри чувствовалось это отношение. У нас с сербами хорошие отношения, у меня много друзей осталось там. Но с хорватами… Я близко не жил там, всегда в Сербии, но ясно было, что у них остались противоречия с военных времён. Были там усташи, которые воевали на стороне Германии. Пока Тито был во главе Югославии, там всё перекрывалось. Его не стало, и начало разрастаться противоречие. Шесть республик, все разлетелись», – сказал Стаин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.