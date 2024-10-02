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Юрзинов-старший: сочетание Демидов — Кузнецов в СКА уходит корнями в советский хоккей

Юрзинов-старший: сочетание Демидов — Кузнецов в СКА уходит корнями в советский хоккей
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Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший рассказал об игре связки Евгения Кузнецова и Ивана Демидова в СКА.

— Заметил, что в нашей прессе почему-то принято ругать СКА, но в каждой из линий Санкт-Петербург в сентябре открыл имена. Прежде всего назову нападающего Демидова, который, играя в одном звене с Кузнецовым, растёт в каждом матче. В воротах закрепился молодой Плешков, в обороне — интересный Выдренков.

— Говорят, что именно вы увидели связку Демидов — Кузнецов.
— Сочетание Демидов — Кузнецов — классическое, уходит корнями в советский хоккей. Поэтому прогресс Демидова не случаен — как и его признание лучшим новичком КХЛ в сентябре, — цитирует Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.

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