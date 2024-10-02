Форвард «Динамо» Комтуа: удивлён, что кто-то считает мою игру слишком агрессивной

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о своём стиле игры.

«Если честно, я удивлён, что кто-то считает мою игру слишком агрессивной. Мы всё-таки играем в хоккей, это жёсткая игра. Здесь много борьбы, много контактов, это часть игры», — приводит слова Комтуа ТАСС.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Комтуа провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 2 (2+0) очка и набрал 12 минут штрафа.

Напомним, вчера, 1 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в принципиальном противостоянии одержали армейцы со счётом 4:3 по буллитам.