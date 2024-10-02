Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил идею включения хоккея в формате «3х3» в программу Олимпиады 2030 года.

«Баскетбол «3х3» ведь включён в олимпийские виды спорта. Как эксперимент — интересно, а там будут смотреть, как пойдёт. Вообще, я знаю, что этот формат развивается в Северной Америке, и мы тоже стараемся поддерживать его.

Если это будет интересно зрителям, то почему нет? На мой взгляд, это будет интересно: много голов, много моментов, быстрая игра. Игра всегда интересна, если она на счёт, а как она пойдёт и как её преподнесут — это другой вопрос. Я так понимаю, это новый формат, не то что хоккей «5х5» — это новое соревнование. Поэтому нужно смотреть, пробовать», — цитирует Каменского Metaratings.

Напомним, о возможном включении хоккея в формате «3х3» в программу Олимпиады 2030 года было сказано президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люком Тардифом.