Хохлов и Сетдиков могут продолжить карьеру в «Барысе»

Как стало известно «Чемпионату», 29-летний защитник Илья Хохлов и 29-летний форвард Никита Сетдиков могут продолжить карьеру в «Барысе».

В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Нефтехимик», где в 44 матчах записал на свой счёт 11 (5+6) очков с показателем полезности «-9». Никита Сетдиков сезон-2023/2024 проводил в нижнекамском клубе и «Сибири». В 62 встречах форвард забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу.

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что 33-летний нападающий Станислав Бочаров подпишет контракт с «Барысом» до конца сезона-2024/2025.