Плющев дал прогноз на результат «Авангарда» по итогам регулярки КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы омского «Авангарда» в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Я не думаю, что «Авангард» будет системно проигрывать по сезону. Но то, что у него были, есть и, видимо, ещё будут проблемы, это однозначно. Ничего так просто не приходит и ничего так просто не уходит. Очевидно, были совершены определённые ошибки по весне. Сейчас они дают о себе знать. Думаю, что, конечно, в восьмёрке они будут по итогам регулярного чемпионата, а дальше это уже другая история», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

30 сентября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард». Для «ястребов» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд.