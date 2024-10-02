Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев дал прогноз на результат «Авангарда» по итогам регулярки КХЛ

Плющев дал прогноз на результат «Авангарда» по итогам регулярки КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы омского «Авангарда» в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Я не думаю, что «Авангард» будет системно проигрывать по сезону. Но то, что у него были, есть и, видимо, ещё будут проблемы, это однозначно. Ничего так просто не приходит и ничего так просто не уходит. Очевидно, были совершены определённые ошибки по весне. Сейчас они дают о себе знать. Думаю, что, конечно, в восьмёрке они будут по итогам регулярного чемпионата, а дальше это уже другая история», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

30 сентября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард». Для «ястребов» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд.

Материалы по теме
Хартли к нам не поедет. Что делать с тренерами «Авангарда»?
Хартли к нам не поедет. Что делать с тренерами «Авангарда»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android