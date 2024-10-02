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Олимпийский чемпион Каменский поделился ожиданиями от игры Мичкова за «Филадельфию»

Олимпийский чемпион Каменский поделился ожиданиями от игры Мичкова за «Филадельфию»
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от игры российского нападающего Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз».

«Парень очень талантливый, на него надеются, как я вижу по интервью руководства. Если у него талант – да, он может помочь команде, может раскрыться. Всё будет зависеть только от него и его партнёров, игры команды. То, что он талантливый, мы это знаем. Когда он играл в КХЛ, то мы отмечали это», — приводит слова Каменского LiveResult.

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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