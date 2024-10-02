Ковалёв о Демидове: в Монреале не просто заслужить любовь болельщиков, мало быть красивым

Олимпийский чемпион по хоккею, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв высказался о том, что нужно сделать российскому нападающему СКА Ивану Демидову, чтобы получить славу в «Монреаль Канадиенс». Напомним, канадский клуб выбрал Демидова под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

«У нас сейчас поколение, где все хотят играть красиво и делать трюки. Некоторые молодые игроки больше жонглируют, чем играют в хоккей. Но придёт время, когда журналист спросит вас: «Где ваши 30 голов?» Вы забиваете 10 красивых голов, но вы способны на 30-40».

Всё будет зависеть от того, как он себя проявит, приехав в НХЛ. В Монреале не так-то просто заслужить доверие и любовь болельщиков. Мало быть просто красивым. Надо доказать свою красоту на льду. В этом случае, конечно, его быстро и сильно полюбят. Там хорошо разбираются в хоккее.

Каждый должен зарабатывать свой доллар. Если бы я был журналистом и мне не нравился игрок, я бы искал любую возможность его раскритиковать. У него будут как положительные, так и отрицательные стороны. Хоккеисты — не роботы. Они не могут быть всегда одинаковыми. Многое будет зависеть от того, как он отреагирует и на восхищение, и на критику», — приводит слова Ковалёва RG.org.