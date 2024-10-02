Нападающий «Динамо» Комтуа назвал различия между КХЛ и североамериканскими лигами

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа назвал различия между Континентальной хоккейной лигой и североамериканскими чемпионатами.

«Я думаю, что в КХЛ больше контроля над шайбой. Игроки очень ею дорожат, и нередко случается, что с нею возвращаются в свою зону. Наверное, здесь чуть больше командных взаимодействий и немного по-другому выстроена оборона у команд. Здесь хороший уровень, мне нравится тут играть», — приводит слова Комтуа ТАСС.

Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнз», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач.