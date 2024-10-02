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Нападающий Бочаров подписал контракт с «Барысом»

Нападающий Бочаров подписал контракт с «Барысом»
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Нападающий Станислав Бочаров подписал контракт с «Барысом» до конца нынешнего сезона, сообщает хоккейное агентство Winners. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошлом сезоне форвард выступал за «Амур», после чего не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. В сезоне-2023/2024 Бочаров сыграл 73 встречи, в которых записал на свой счёт 40 (14+26) результативных баллов.

Всего в рамка Континентальной хоккейной лиги Станислав Бочаров провёл 695 матчей, в которых забросил 124 шайбы и отдал 148 результативных передач, набрав в общей сложности 272 очка.

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока.

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