Кожевников рассказал, в каком аспекте игры «Авангарда» видит главную проблему клуба

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Авангарду» необходимо улучшить игру в обороне. Данный аспект игры эксперт назвал главной проблемой омского клуба.

«Конечно, они могут выйти из кризиса, там хороший подбор игроков. У «Авангарда» главные проблемы в защите, им необходимо поработать над этим компонентом. А после этого они уже поднимутся повыше и обретут хорошую форму. Конечно, такие игроки, как Спунер, сильно помогают команде, он большой мастер. Буше ещё разыграется. И в особенности когда выйдет на лёд Ткачёв, тогда будет совсем другой «Авангард» — полностью укомплектованная команда», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

30 сентября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились омский «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард». Для «ястребов» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд.