Ротенберг: знакомые из Америки и Европы говорят, что на КПК у сборных высочайший уровень

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал об играх с национальной командой Беларуси в рамках Кубка Первого канала.

— Александр Лукашенко как-то сказал: «Вы попробуйте одолеть россиян — и уже выиграете у лучших в мире». Что для вас лично значит игра со сборной Беларуси?

— Сильная очень команда, играют не хуже других сборных: очень самоотверженно. Нам непросто в этих матчах, приходится выкладываться на все 100%. Мои знакомые, в том числе и из Америки, Европы, звонят мне и говорят, что эти матчи, которые играем на Кубке Первого канала, демонстрируют хоккей высочайшего уровня. Так мы будем развиваться. Всегда найдём выход из любой ситуации совместно с белорусами, чтобы доказать уровень, когда вернёмся на международную арену. Да, у вас пока нет больших побед, но есть хорошие игроки, — сказал Ротенберг на YouTube-канале NEWS.BY.