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«Выбросил консоль в мусорку». Алексей Ковалёв — о хобби, которое мешало ему в карьере

«Выбросил консоль в мусорку». Алексей Ковалёв — о хобби, которое мешало ему в карьере
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Олимпийский чемпион по хоккею, тренер ХК «Спартак» Алексей Ковалёв рассказал о хобби, которое мешало ему в карьере.

«У каждого есть причины отвлекаться от хоккея. У меня были свои хобби, чтобы отвлечься. Кто-то ходит в казино. Как Яромир Ягр, например. Если вы сидите в казино всю ночь и не отдыхаете, это может не повлиять на вас в двух-трёх играх, но, если это происходит регулярно, у вас могут быть проблемы. Был период в моей карьере, когда я сидел до утра и играл в Nintendo. В конце концов я понял, что это меня беспокоит, и выбросил консоль в мусорку. После этого всё стало лучше», — приводит слова Ковалёва RG.org.

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