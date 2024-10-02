«Барыс» заключил контракт с защитником Ильёй Хохловым

Пресс-служба «Барыса» сообщила о заключении контракта с Ильёй Хохловым. Соглашение с защитником рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне Хохлов выступал за «Нефтехимик». В 44 играх регулярного чемпионата он записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач при среднем времени на льду в 19 минут и 17 секунд. При этом Илья провёл 22 силовых приёма и заблокировал 73 броска соперников.

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.