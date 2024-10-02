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«Барыс» подписал контракт с нападающим Никитой Сетдиковым

«Барыс» подписал контракт с нападающим Никитой Сетдиковым
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«Барыс» заключил контракт до конца сезона с нападающим Никитой Сетдиковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний Никита Сетдиков сезон-2023/2024 проводил в нижнекамском клубе и «Сибири». В 62 встречах форвард забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Сетдиков выступал за «Автомобилист» и рижское «Динамо».

Напомним, «Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

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