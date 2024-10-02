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В зоне СВО погиб экс-защитник пермского «Молота»

В зоне СВО погиб экс-защитник пермского «Молота»
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В зоне проведения специальной военной операции погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» — Егор Сорокин. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что на протяжении карьеры он выступал в составе «Ариада-НХ» (Волжск), «Молот-Прикамье», ЦСК ВВС (Самара), «Горняк» (Верхняя Пышма). Всего на его счету 91 матч во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), в которых он набрал 9 (4+5) результативных баллов.

В нынешнем сезоне пермский «Молот» в ВХЛ провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт 15 баллов. Подопечные Юрия Панова располагаются на пятой строчке в общей таблице чемпионата.

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