Представлен новый шлем голкипера «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова

Студия DaveArt на своей странице в социальной сети представила новый шлем голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова.

Фото: Студия DaveArt

«Было очень интересно создавать и раскрашивать новую маску Ярослава Аскарова из «Сан-Хосе Шаркс». Она выполнена в фирменном стиле Ярослава, с противоположными цветами по бокам. Маска дополнена 3D-эффектами», — сказано в сообщении студии.

Напомним, Ярослав Аскаров был обменян в «Сан-Хосе Шаркс» из системы «Нэшвилл Предаторз» 23 августа 2024 года. «Сан-Хосе» также получил в рамках обмена нападающего Нолана Бурка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года, принадлежавший «Колорадо Эвеланш».