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«У Романа Борисовича своё мнение всегда». Кожевников — о пресс-конференциях Ротенберга

«У Романа Борисовича своё мнение всегда». Кожевников — о пресс-конференциях Ротенберга
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру СКА в нынешнем сезоне и пресс-конференции главного тренера армейцев Романа Ротенберга.

— СКА в начале сезона штормит.
— Ну да, штормит. И в том году штормило поначалу. К ним большое внимание.

— Роман Ротенберг во всех неудачах находит причину в том, что у «соперника был лучший матч сезона». В этом ли причина?
— Ну, значит, он так считает, имеет право на это. У Романа Борисовича своё мнение всегда, — приводит слова Кожевникова «ТИ-Спорт».

Клуб с берегов Невы после 10 встреч набрал 13 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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