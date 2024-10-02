«У Романа Борисовича своё мнение всегда». Кожевников — о пресс-конференциях Ротенберга

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру СКА в нынешнем сезоне и пресс-конференции главного тренера армейцев Романа Ротенберга.

— СКА в начале сезона штормит.

— Ну да, штормит. И в том году штормило поначалу. К ним большое внимание.

— Роман Ротенберг во всех неудачах находит причину в том, что у «соперника был лучший матч сезона». В этом ли причина?

— Ну, значит, он так считает, имеет право на это. У Романа Борисовича своё мнение всегда, — приводит слова Кожевникова «ТИ-Спорт».

Клуб с берегов Невы после 10 встреч набрал 13 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.