ЦСКА показал специальную форму, посвящённую 80-летию Бориса Михайлова
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8 октября 2024 года в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» хоккеисты ЦСКА сыграют в специальной форме, посвящённой 80-летию Бориса Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Напомним, 6 октября двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов отпразднует 80-летие.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых набрал 15 очков. Подопечные Ильи Воробьёва располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейский клуб встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» 3 октября.
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