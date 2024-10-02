ЦСКА показал специальную форму, посвящённую 80-летию Бориса Михайлова

8 октября 2024 года в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» хоккеисты ЦСКА сыграют в специальной форме, посвящённой 80-летию Бориса Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, 6 октября двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов отпразднует 80-летие.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых набрал 15 очков. Подопечные Ильи Воробьёва располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейский клуб встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» 3 октября.