Роман Ротенберг объяснил, почему в СКА много игроков из Беларуси

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему в петербургском клубе играют четыре белорусских хоккеиста.

— В вашем клубе играет сразу четыре белоруса, и получается, что это самый многочисленный по количеству белорусов клуб в КХЛ, поэтому мне очень интересно: почему выбор пал именно на наших парней?

— Ну, мы когда играем в сборной России, мы же постоянно играем со сборной Беларуси, и мы бьёмся в каждой игре, это очень интересные яркие матчи, и всегда есть возможность изучить игроков именно в деле, на играх. В своё время, да, обратили внимание и на Фальковского, и на Сапего, и на Алистрова, на Мойсевича, на всех ребят. Это сильнейшие игроки. Да, Мойсевича мы нашли в Ступине, это такая наша находка. Очень сильный вратарь. Он выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне, внёс вклад в победу.

Степан Фальковский, он самый высокий хоккеист в КХЛ. Работаем над его координацией, чтобы он стал ещё лучше. Владимир Алистров яркий игрок. Он обладает катанием, игровым мышлением. Хороший очень нападающий, который универсальный, может везде сыграть. Сергей Сапего тоже один из лучших наших защитников, обладает огромным потенциалом, молодой парень. Мы развиваем ребят. Я уверен в том, что наши игроки в целом, в нашей команде, и Стёпа, и Алистров, и Паша, и Сапего, они не показали своего лучшего хоккея. Они будут ещё лучше играть, и мы это видим, как они прогрессируют, становятся лидерами команды, — цитирует Ротенберга YouTube-канал News.by.