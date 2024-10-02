Ротенберг — о белорусах в СКА: у нас нет дискриминации, мы не смотрим в паспорт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что в петербургской команде нет дискриминации по национальному признаку, и отметил развитие белорусских хоккеистов.

— Вы довольны белорусами?

— У нас нет дискриминации по национальному признаку. Мы не смотрим в паспорт. И играют лучше. Здесь мы видим, как школа в Беларуси развивается, хоккейные школы развиваются, это видно по развитию хоккеистов, — цитирует Ротенберга YouTube-канал News.by.

Ранее Роман Ротенберг объяснил, почему в петербургском клубе играют четыре белорусских хоккеиста — Павел Мойсевич, Сергей Сапего, Степан Фальковский и Владимир Алистров.