«Не смогли найти дырочку для шайбы». Защитник «Автомобилиста» — о 0:1 с «Локомотивом»

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1 ОТ), в котором екатеринбургский клуб не смог поразить ворота соперника.

«Есть такие матчи, когда всё идёт не по плану, как в прошлой игре. Сегодня мы показали, как мы можем играть в хоккей, но подвела реализация, не смогли найти дырочку, чтобы шайба проникла в ворота. 400 матчей в КХЛ – приятное достижение, надеюсь, что будет ещё больше», — цитирует Блэкера пресс-служба КХЛ.

Напомним, автором победного гола в овертайме стал нападающий Александр Радулов. Для опытного форварда эта шайба стала 250-й в карьере в матчах КХЛ.