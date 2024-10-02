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НХЛ 2024-2025: когда начнется, дата начала сезона

НХЛ-2024/2025: когда начнётся, дата начала сезона
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4 октября 2024 года стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Регулярка закончится в апреле 2025 года.

Игры Национальной хоккейной лиги покажут североамериканские каналы ESPN, ABC, NBC, TNT Sports, Sportsnet. Отметим, что в России официальных трансляций НХЛ не предусмотрено.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии победила «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.

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