Щитов: в Астане хоккей неинтересен, это передаётся «Барысу»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов объяснил причину провальной игры «Барыса» в первом месяце нового сезона КХЛ и заявил, что хоккей в Астане не слишком интересен болельщикам, что негативно сказывается на результатах команды.

«На самом деле «Барыс» показывает что-то удивительное. Там подобрался хороший состав, мне казалось, что команда будет уверенно играть. Но я не думаю, что там всё дело в тренере. Возможно, внутри клуба что-то не то. Их огромный стадион наполовину пустой. Полагаю, в Астане хоккей неинтересен. И всё это может передаваться команде. Сейчас пришёл Буцаев, ему придётся многое поправить. На адаптацию к его требованиям уйдёт время, но это должно принести свои плоды. Тренер-то он неплохой. Он доказал это своей работой в «Витязе» и «Сочи», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

«Барыс» выиграл лишь два матча из 11 и располоэился на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Команда лишь в одном матче смогла забросить больше одной шайбы, а в последней встрече с разгромным счётом проиграла «Торпедо» на своей площадке в Астане.