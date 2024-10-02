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НХЛ разрешила «Коламбусу» не укладываться в пол зарплат из-за кончины Джонни Годро

НХЛ разрешила «Коламбусу» не укладываться в пол зарплат из-за кончины Джонни Годро
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НХЛ разрешила «Коламбусу» не укладываться в пол зарплат из-за кончины Джонни Годро, сообщает Dailyfaceoff. Лига уведомила клуб, что ему не нужно будет соблюдать согласованный минимум зарплат в размере $ 65 млн, когда составы НХЛ будут окончательно утверждены 7 октября.

Сообщается, что такое решение было вынесено по просьбе «Блю Джекетс» после трагической смерти нападающего Джонни Годро. Часть контракта Годро предусматривала получение им подписного бонуса в размере $ 2 млн. Эта сумма всё ещё включена в потолок зарплат «Коламбуса».

На данный момент «Коламбус» находится менее чем на $ 1 млн ниже пола зарплат. Клуб ищет возможность добавить в состав опытного форварда, контракт которого позволит преодолеть нижний лимит.

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