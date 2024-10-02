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Агент Прохоркина, Калинина и Шумакова рассказал, как идут переговоры с клубами КХЛ

Агент Прохоркина, Калинина и Шумакова рассказал, как идут переговоры с клубами КХЛ
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Известный агент Шуми Бабаев рассказал, как идут переговоры с клубами КХЛ нападающих Николая Прохоркина, Сергея Калинина и Сергея Шумакова. Именитые форварды до сих пор находятся без контрактов.

«Мы постоянно ведём переговоры с командами. Где-то есть точки соприкосновения, где-то — нет. Прошло только 10% чемпионата, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ситуация не стоит на месте», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Прохоркин пополнил состав «Авангарда» по ходу сезона, перейдя из новосибирской «Сибири». В 26 встречах регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. Шумаков набрал 27 (15+12) очков в 56 матчах за «Ладу» в прошлом сезоне. Калинин набрал 19 (4+15) очков за «Трактор».

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