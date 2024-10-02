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Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов переведён в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов переведён в список травмированных
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Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов переведён в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Форвард не смог принять участие во вчерашнем матче с «Адмиралом» (7:2).

В текущем сезоне на счету Горбунова восемь матчей, в которых нападающий набрал шесть очков — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с положительным показателем полезности «+2».

В текущем сезоне минское «Динамо» сыграло девять матчей, в которых одержало шесть побед и потерпело три поражения. Белорусский клуб расположился на шестом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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