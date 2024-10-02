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«Тренер должен подбирать игроков». Кожевников оценил уход Гомоляко из «Металлурга»

«Тренер должен подбирать игроков». Кожевников оценил уход Гомоляко из «Металлурга»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Сергея Гомоляко с поста спортивного директора «Металлурга». Функции спортивного директора временно возложены на Алексея Валерьевича Жлобу.

– В Магнитогорске скандал. Внезапно убирают спортивного директора Гомоляко, что странно после чемпионского сезона. Что думаете по этому поводу?
– Не думаю об этом. Это внутренние дела клуба. Что, у нас первый раз такая ситуация, что ли? Я много раз говорил, что если главного тренера убирают, то нужно уходить вместе с генеральным менеджером. А здесь я с ситуацией не знаком изнутри.

– А не дело ли исключительно в Андрее Разине? Есть информация, что он подмял под себя трансферную работу.
– Я вообще считаю, что тренер и должен подбирать игроков под себя.

– Разве это не пережиток девяностых годов? Времена меняются, каждый занимается своим делом.
– Почему «девяностые»? Ну почему мы всё у канадцев берём? Ну всё у них берём! У них один за одно отвечает, другой – за другое. У нас абсолютно другая система. Мы всё перестраиваем в угоду не знаю кому и чему. Есть тренер, он и должен собирать игроков под себя, договариваться, если он это умеет делать. Простые вещи совершенно: как и раньше в Советском Союзе, игроков набирал тренер, — приводит слова Кожевникова «ТИ-Спорт».

Напомним, с 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента, а с 1995 по 2000 год, а также в 2003-м играл за команду в качестве хоккеиста. С декабря 2020 года Гомоляко занимал должность спортивного директора магнитогорского клуба.

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