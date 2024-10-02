Главный тренер «Торонто»: Гребёнкин довольно необычный парень за пределами льда

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе отметил мастерство нападающего Никиты Гребёнкина и заявил, что россиянин является довольно забавным парнем за пределами льда.

«Гребёнкин — забавный и довольно необычный парень. У него действительно блестящее будущее в этой лиге. Он близок к этому. Он впечатлил меня своей игрой, и он, очевидно, хороший игрок и обладает хорошими навыками владения шайбой, силой и катанием. Но он довольно необычный парень за пределами льда, довольно забавный», — приводит слова Берюбе пресс-служба канадского клуба.

Напомним, Гребёнкин в сезоне-2023/2024 был игроком основного состава «Металлурга». На драфте НХЛ 2022 года был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».