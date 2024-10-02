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Форвард «Торонто» Джон Таварес назвал команды НХЛ, которым он ненавидит проигрывать

Форвард «Торонто» Джон Таварес назвал команды НХЛ, которым он ненавидит проигрывать
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес назвал команды НХЛ, которым он ненавидит проигрывать. Большинство игроков «Мэйпл Лифс» в основном согласились, что «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс» были командами, которые возглавили список противников, которым они больше всего не любят проигрывать.

«Это «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Здесь, в Торонто, есть давняя традиция противостояния с этими клубами, и прошлой весной мы действительно потерпели тяжёлое поражение от одного из них», — цитирует Тавареса The Hockey News.

Напомним, 34-летний нападающий в регулярном сезоне НХЛ сыграл 80 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 65 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Таварес записал на свой счёт 2 (1+1) очка в семи встречах.

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