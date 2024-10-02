Щитов: нет ничего удивительного, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне и отметил яркий, атакующий, комбинационный хоккей в исполнении красно-белых. 28 сентября «Спартак» оказался сильнее ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме.

«У «Спартака» интересная команда. Она усилилась и сохранила своих лидеров. В последних играх она показывает интересный и атакующий хоккей. Мне понравился гол, который Голдобин с Мальцевым соорудили в овертайме дерби с ЦСКА. Они сыграли здорово и по-спартаковски, сыграли в быстрый пас. Это то, что нравится болельщикам.

Там хороший тренерский штаб, отличные хоккеисты. Они играют в комбинационный, современный хоккей. Нет ничего удивительного в том, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Мастерство подравнивается, а физические кондиции у всех одинаковые. Пожелаю «Спартаку» успехов в этом сезоне, это моя бывшая команда», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

После 10 матчей текущего сезона «Спартак» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.