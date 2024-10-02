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Щитов: нет ничего удивительного, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА

Щитов: нет ничего удивительного, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне и отметил яркий, атакующий, комбинационный хоккей в исполнении красно-белых. 28 сентября «Спартак» оказался сильнее ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме.

«У «Спартака» интересная команда. Она усилилась и сохранила своих лидеров. В последних играх она показывает интересный и атакующий хоккей. Мне понравился гол, который Голдобин с Мальцевым соорудили в овертайме дерби с ЦСКА. Они сыграли здорово и по-спартаковски, сыграли в быстрый пас. Это то, что нравится болельщикам.

Там хороший тренерский штаб, отличные хоккеисты. Они играют в комбинационный, современный хоккей. Нет ничего удивительного в том, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Мастерство подравнивается, а физические кондиции у всех одинаковые. Пожелаю «Спартаку» успехов в этом сезоне, это моя бывшая команда», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

После 10 матчей текущего сезона «Спартак» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5)     1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5)     2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5)     2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5)     3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)    
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