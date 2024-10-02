Якушев — о Гру: он тепло отзывался о сборной СССР, такие люди нужны нашему хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал о встрече и общении с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру. Канадский специалист сфотографировался с легендарным советским форвардом и тепло отозвался о нём как об одном из великих хоккеистов в истории.

«Конечно, очень приятно, что Гру так обо мне отозвался. Это классный тренер, который сам проявил желание со мной встретиться, сфотографироваться. Он очень тепло отзывался о серии 1972 года, когда ещё был мальчиком. Бенуа очень понравилась игра советской команды, да и в целом он очень по-доброму говорил о советском хоккее и о наших ребятах. Мне было очень приятно.

Безусловно, такие люди нужны нашему хоккею, он был в системе «Тампы», тренировал много канадских молодых хоккеистов, которые впоследствии стали игроками основного состава той же «Тампы». Это специалист высокого класса, приятно, что он пожелал приехать в Россию и работать на благо нашего хоккея», – цитирует Якушева «ВсеПроСпорт».