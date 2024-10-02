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Нефтехимик — Лада, результат матча 2 октября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» обыграл «Ладу» и прервал шестиматчевую серию поражений
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной игре одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лещенко (Белозёров) – 12:48 (5x5)     2:0 Митякин (Лещенко, Клок) – 26:37 (4x3)     2:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 41:55 (5x5)     2:2 Березин (Ожгихин, Червоненко) – 56:49 (5x5)     3:2 Корбит – 65:00    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода хозяева удвоили преимущество благодаря голу в большинстве Евгения Митякина, которому ассистировали Вячеслав Лещенко и Лукаш Клок. «Лада» смогла сократить отставание в счёте благодаря голу Никиты Попугаева в начале третьего периода. За три с небольшим минуты до конца третьего периода Максим Березин сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победу по буллитам одержали нижнекамцы.

Таким образом, «Нефтехимик» прервал свою шестиматчевую серию поражений.

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