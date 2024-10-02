«Нефтехимик» обыграл «Ладу» и прервал шестиматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной игре одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода хозяева удвоили преимущество благодаря голу в большинстве Евгения Митякина, которому ассистировали Вячеслав Лещенко и Лукаш Клок. «Лада» смогла сократить отставание в счёте благодаря голу Никиты Попугаева в начале третьего периода. За три с небольшим минуты до конца третьего периода Максим Березин сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победу по буллитам одержали нижнекамцы.
Таким образом, «Нефтехимик» прервал свою шестиматчевую серию поражений.
- 2 октября 2024
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