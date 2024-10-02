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Ак Барс — Амур, результат матча 2 октября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Амур» сравнял счёт за 2 секунды до конца 3-го периода, но уступил «Ак Барсу» по буллитам
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Амуром». Победу в упорном противостоянии одержали казанцы со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5)     2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4)     2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4)     3:2 Яшкин – 65:00    

На 15-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачёв открыл счёт в матче. Долгое время эта шайба оставалась единственной, пока в середине третьего периода «Ак Барсу» не удалось сравнять счёт — отличился Семён Терехов, которому ассистировали Кирилл Семёнов и Никита Лямкин. За две с небольшим минуты до конца третьего периода хозяева вышли вперёд благодаря броску капитана Дмитрия Яшкина. Ассистентами выступили Никита Лямкин и Александр Барабанов. За две секунды до конца третьего периода Алекс Гальченюк перевёл игру в овертайм. Победу по буллитам одержали казанцы. Победный буллит на счету Яшкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Ак Барс» одержал седьмую победу кряду.

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