«Амур» сравнял счёт за 2 секунды до конца 3-го периода, но уступил «Ак Барсу» по буллитам

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Амуром». Победу в упорном противостоянии одержали казанцы со счётом 3:2 по буллитам.

На 15-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачёв открыл счёт в матче. Долгое время эта шайба оставалась единственной, пока в середине третьего периода «Ак Барсу» не удалось сравнять счёт — отличился Семён Терехов, которому ассистировали Кирилл Семёнов и Никита Лямкин. За две с небольшим минуты до конца третьего периода хозяева вышли вперёд благодаря броску капитана Дмитрия Яшкина. Ассистентами выступили Никита Лямкин и Александр Барабанов. За две секунды до конца третьего периода Алекс Гальченюк перевёл игру в овертайм. Победу по буллитам одержали казанцы. Победный буллит на счету Яшкина.

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Таким образом, «Ак Барс» одержал седьмую победу кряду.