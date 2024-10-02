«Бостон» забрал вратаря «Ванкувера» Иржи Патеру с драфта отказов, сообщает пресс-служба НХЛ.

25-летний Патера принял участие в 25 играх за «Хендерсон» в АХЛ в сезоне-2023/2024, одержав 11 побед с коэффициентом надёжности 2,99 и 90,3% отражённых бросков. Всего в АХЛ чешский голкипер провёл 85 матчей, одержав 37 побед с коэффициентом надёжности 2,92 и 90,7% отражённых бросков.

Патера также принял участие в восьми играх НХЛ в составе «Вегаса». Уроженец Праги был выбран «Голден Найтс» в шестом раунде под общим 161-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

Напомним, «Бостон» продолжает переговоры о новом контракте с вратарём Джереми Свейманом.