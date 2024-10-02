Крикунов рассказал, какую команду из Беларуси можно добавить в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую команду из Беларуси можно добавить в Континентальную хоккейную лигу. На данный момент в лиге выступает минское «Динамо».

«В КХЛ не хватает для чётности ещё одной команды. Лучше бы участвовало 24 клуба. Принципиально нет разницы — из России или Беларуси. Есть готовые команды, кто может войти. Кого из Беларуси было бы интересно видеть? Наверное, минскую «Юность». Потому что удобно добираться. В Гродно есть аэродром тоже. Но самое удобное — команда из Минска. Ещё одно дерби было бы в КХЛ. Оно было бы жёстким», — цитирует Крикунова Legalbet.by.

В текущем сезоне в КХЛ выступают 23 команды, 12 из которых представляют Восточную конференцию.