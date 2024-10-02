Гатиятулин — о победе над «Амуром»: непростой матч, мы отдаём должное сопернику

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 Б) и отметил игру соперника, который большее время матча вёл в счёте и сумел перевести игру в овертайм за пару секунд до конца третьего периода.

«Непростой матч, мы отдаём должное сопернику, но в первой половине матча мы ошибались больше, чем обычно. Наверное, сказался непростой выезд, по движению было видно недовосстановление. Но надо быть реалистами и понимать, что сезон длинный и такие матчи будут случаться. Хочу отметить, что ребята старались, доставали из себя всё, что могли. Проявили характер. Могли и в основное время выиграть, не хватило нескольких секунд только», – цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.