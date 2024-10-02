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Гатиятулин — о победе над «Амуром»: непростой матч, мы отдаём должное сопернику

Гатиятулин — о победе над «Амуром»: непростой матч, мы отдаём должное сопернику
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 Б) и отметил игру соперника, который большее время матча вёл в счёте и сумел перевести игру в овертайм за пару секунд до конца третьего периода.

«Непростой матч, мы отдаём должное сопернику, но в первой половине матча мы ошибались больше, чем обычно. Наверное, сказался непростой выезд, по движению было видно недовосстановление. Но надо быть реалистами и понимать, что сезон длинный и такие матчи будут случаться. Хочу отметить, что ребята старались, доставали из себя всё, что могли. Проявили характер. Могли и в основное время выиграть, не хватило нескольких секунд только», – цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5)     2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4)     2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4)     3:2 Яшкин – 65:00    
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