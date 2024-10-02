Главный тренер «Ак Барса» рассказал, почему Ник Петан пропустил матч с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему нападающий Ник Петан пропустил матч с «Амуром» (3:2 Б).

– Ник Петан пропустил матч, что с ним случилось?

– Он недомогает. Утром перед раскаткой решили, что он не выйдет на тренировку, рассчитывали, что восстановится к вечеру, но не получилось. Доктора делают всё возможное, надеемся, к следующему матчу вернётся.

– Не кажется, что лично его сегодня не хватило?

– Потеря первого центра, конечно, складывается. Но мы – команда, и верим во всех ребят. Ситуации могут складываться разные, – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

В текущем сезоне на счету Петана девять матчей, в которых форвард набрал 11 (3+8) очков.