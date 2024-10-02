Главный тренер «Ак Барса» рассказал, почему Ник Петан пропустил матч с «Амуром»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему нападающий Ник Петан пропустил матч с «Амуром» (3:2 Б).
– Ник Петан пропустил матч, что с ним случилось?
– Он недомогает. Утром перед раскаткой решили, что он не выйдет на тренировку, рассчитывали, что восстановится к вечеру, но не получилось. Доктора делают всё возможное, надеемся, к следующему матчу вернётся.
– Не кажется, что лично его сегодня не хватило?
– Потеря первого центра, конечно, складывается. Но мы – команда, и верим во всех ребят. Ситуации могут складываться разные, – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.
В текущем сезоне на счету Петана девять матчей, в которых форвард набрал 11 (3+8) очков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5) 1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5) 2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4) 2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4) 3:2 Яшкин – 65:00
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