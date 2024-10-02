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Мартемьянов о 2:3 с «Ак Барсом»: благодарен парням за самоотдачу, это очко дорогого стоит

Мартемьянов о 2:3 с «Ак Барсом»: благодарен парням за самоотдачу, это очко дорогого стоит
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 Б) и отметил самоотдачу игроков хабаровского клуба. «Амур» сравнял счёт за две секунды до конца третьего периода.

«Равная игра была на протяжении двух периодов. Забили, стали играть по счёту, но немного не получилось. Ненужное удаление нас подкосило, пропустили гол. У нас не очень завидное положение в турнирной таблице, поэтому команда шла до конца. Благодарен парням за самоотдачу, набранное сегодня очко дорогого стоит.

– Вновь перебросали соперника, но проиграли. Шайба не идёт в ворота?
– Да. Повторюсь, благодарен парням, что шли до конца. Нападающие комплексуют, немного переигрывают, ищут лишнюю передачу. Работаем над бросками, на тренировках ребята забивают, в играх пока нет.

– Как удалось настроить ребят после второй пропущенной шайбы?
– Шли до конца, пошли ва-банк. У парней было огромное желание отыграться. Хороший гол, трудовой, такие я люблю, – цитирует Мартемьянова пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5)     2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4)     2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4)     3:2 Яшкин – 65:00    
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