Яшкин — о трудной победе над «Амуром»: не надо искать оправданий, у всех сложный график

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил тяжёлую победу над «Амуром» (3:2 Б) и рассказал, как на команде сказалось отсутствие центрального нападающего первого звена Ника Петана, который пропустил встречу из-за недомогания.

«Матч выдался трудным. Не надо искать оправданий, у всех сложный график. Хорошо, что боролись до конца.

— Что стало ключевым в матче?

— Думаю, Мифтахов помог в первую очередь. Боролись, ловили на себя, прибавляли в самоотверженности.

— Насколько сказалось отсутствие Петана?

— В большинстве не всё получалось. На перестановки нужно время.

— У вас длительная серия с набранными очками. Обращаете на это внимание?

— Приятно. Это результат большой работы. В моменте с заброшенной шайбой постарался перед воротами и получил за это вознаграждение, — цитирует Яшкина пресс-служба казанского клуба.