Яшкин — о трудной победе над «Амуром»: не надо искать оправданий, у всех сложный график

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил тяжёлую победу над «Амуром» (3:2 Б) и рассказал, как на команде сказалось отсутствие центрального нападающего первого звена Ника Петана, который пропустил встречу из-за недомогания.
«Матч выдался трудным. Не надо искать оправданий, у всех сложный график. Хорошо, что боролись до конца.
— Что стало ключевым в матче?
— Думаю, Мифтахов помог в первую очередь. Боролись, ловили на себя, прибавляли в самоотверженности.
— Насколько сказалось отсутствие Петана?
— В большинстве не всё получалось. На перестановки нужно время.
— У вас длительная серия с набранными очками. Обращаете на это внимание?
— Приятно. Это результат большой работы. В моменте с заброшенной шайбой постарался перед воротами и получил за это вознаграждение, — цитирует Яшкина пресс-служба казанского клуба.
- 2 октября 2024
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