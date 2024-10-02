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Яшкин — о трудной победе над «Амуром»: не надо искать оправданий, у всех сложный график

Яшкин — о трудной победе над «Амуром»: не надо искать оправданий, у всех сложный график
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил тяжёлую победу над «Амуром» (3:2 Б) и рассказал, как на команде сказалось отсутствие центрального нападающего первого звена Ника Петана, который пропустил встречу из-за недомогания.

«Матч выдался трудным. Не надо искать оправданий, у всех сложный график. Хорошо, что боролись до конца.

— Что стало ключевым в матче?
— Думаю, Мифтахов помог в первую очередь. Боролись, ловили на себя, прибавляли в самоотверженности.

— Насколько сказалось отсутствие Петана?
— В большинстве не всё получалось. На перестановки нужно время.

— У вас длительная серия с набранными очками. Обращаете на это внимание?
— Приятно. Это результат большой работы. В моменте с заброшенной шайбой постарался перед воротами и получил за это вознаграждение, — цитирует Яшкина пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Грачёв – 14:03 (5x5)     1:1 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 46:02 (5x5)     2:1 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 57:49 (5x4)     2:2 Гальченюк (Мищенко) – 59:58 (6x4)     3:2 Яшкин – 65:00    
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